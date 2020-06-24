***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.06.2020 18:20
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2018, 06.08.2018, 08.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
08.06.2018 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin tüm elektrik ve elektronik işlerine yönelik olarak verdiği 11.000.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. 06.08.2018 ve 08.10.2018 tarihli açıklamalarımızda ise, bahsi geçen projenin sözleşme görüşmelerinin devam etmekte olduğu, sözleşmenin işveren onay ve imza sürecinde bulunduğu kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 11.000.000 Euro+KDV tutarındadır. İşin 400 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852711
BIST