***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2018, 29.08.2018, 28.09.2018, 12.11.2018, 28.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGama-Türkerler Kocaeli Adi OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/05/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde, İşveren Gama-Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı'ndan 88.208 Euro+KDV ve 709.924,02 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. İşin Aralık 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.707.474,96 Euro+KDV ve 29.777.256,83 TL+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935971BIST