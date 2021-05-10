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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.05.2021 18:46



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2018, 29.08.2018, 28.09.2018, 12.11.2018, 28.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gama-Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde, İşveren Gama-Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı'ndan 88.208 Euro+KDV ve 709.924,02 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. İşin Aralık 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.707.474,96 Euro+KDV ve 29.777.256,83 TL+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935971


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ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
CANTE 5,59 148.076.126 % 9,82  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,59 27,62 0,29  
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