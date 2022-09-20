***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022, 09.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEze İnşaat A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar04.08.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Kocaeli ilinde inşası devam etmekte olan Gebze - Darıca Metro Projesi'nin, Depo ile Gar Arası Çift Tüneller Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1.625.000 EUR+KDV ve 14.600.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. 09.09.2022 tarihli açıklamamızda ise, Şirketimizin, aynı projenin OG&CER Odaları Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1.060.000 EUR+KDV ve 9.350.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen, toplamda 2.685.000 EUR+KDV ve 23.950.000 TL+KDV tutarında sözleşme imza süreçleri tamamlanmıştır. İşlerin 16 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064312BIST