***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.09.2022 18:23
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022, 09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eze İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
04.08.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Kocaeli ilinde inşası devam etmekte olan Gebze - Darıca Metro Projesi'nin, Depo ile Gar Arası Çift Tüneller Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1.625.000 EUR+KDV ve 14.600.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. 09.09.2022 tarihli açıklamamızda ise, Şirketimizin, aynı projenin OG&CER Odaları Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1.060.000 EUR+KDV ve 9.350.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen, toplamda 2.685.000 EUR+KDV ve 23.950.000 TL+KDV tutarında sözleşme imza süreçleri tamamlanmıştır. İşlerin 16 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064312
BIST
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|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
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|UTPYA
|22,50
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|% -10,00
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|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
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|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
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|ISGYO
|12,47
|12.934.657
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|AVOD
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|208.785.058
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|2.860.482.798
|% -4,63
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|2.755.405.181
|% -4,42
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|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
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|
|SKBNK
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|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,09
|
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|18,1346
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,7102
|20,8141
|% -0,31
|
|Frank
|18,9143
|19,0282
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8568
|4,8812
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.667
|1.667
|2,25
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.666
|6.761
|-14,00
|
|Yarım
|3.248
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,13
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|B. Petrol
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|90,04
|-0,58
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