***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2022 17:52
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
250,252,253 grubundaki sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
10.02.2022 - 11.02.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih 2022/07 nolu toplantısında SPK Lisanslı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan [31.12.2021 tarihi itibari ile] değerleme raporu neticesinde 250 ve 252 ve 253 grubundaki sabit kıymetlerin değerleme sonuçlarının 2021 Yıl sonu finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005140
BIST
17:571.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:5713,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0228
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:5715,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0604
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:57849,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 10,65
|Açılış
|: 849,36
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|34.201.794
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.942.465
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.550.940
|% 9,89
|
|PKENT
|381,60
|11.703.278
|% -10,00
|
|AEFES
|24,24
|78.416.735
|% -9,69
|
|IHYAY
|0,66
|12.033.788
|% -9,59
|
|AGESA
|20,84
|4.702.337
|% -9,23
|
|IHEVA
|1,00
|39.378.105
|% -7,41
|
|THYAO
|25,66
|4.412.273.816
|% -6,01
|
|EREGL
|31,14
|2.439.406.305
|% -0,06
|
|KRDMD
|11,77
|2.430.880.461
|% 3,98
|
|TUPRS
|193,90
|1.514.396.030
|% 7,78
|
|GARAN
|11,18
|1.374.331.088
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,58
|860.586.788
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,77
|2.430.880.461
|% 3,98
|
|HUNER
|2,86
|453.851.820
|% 7,12
|
|THYAO
|25,66
|4.412.273.816
|% -6,01
|
|EKGYO
|2,00
|324.334.162
|% -1,96
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7985
|13,8043
|% 0,06
|
|Euro
|15,5121
|15,5839
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,4588
|18,5513
|% 0,06
|
|Frank
|14,9684
|15,0585
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6668
|3,6852
|% 0,01
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|21,01
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,42
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|97,54
|97,54
|3,42
|