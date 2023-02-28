***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriği250,252,253 grubundaki sabit kıymetlerin yeniden değerlemesiRapor Tarihi30.12.2022AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarih 2023/09 nolu toplantısında SPK Lisanslı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarihi itibari ile] değerleme raporu neticesinde 250 ve 252 ve 253 grubundaki sabit kıymetlerin değerleme sonuçlarının 2022 yıl sonu finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118071BIST