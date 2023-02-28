***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2023 21:56
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
250,252,253 grubundaki sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarih 2023/09 nolu toplantısında SPK Lisanslı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarihi itibari ile] değerleme raporu neticesinde 250 ve 252 ve 253 grubundaki sabit kıymetlerin değerleme sonuçlarının 2022 yıl sonu finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118071
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0576
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.109,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8793
|18,8842
|% -0,02
|
|Euro
|19,9708
|19,9810
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,6722
|22,7859
|% -0,14
|
|Frank
|19,9904
|20,1108
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0173
|5,0425
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.520
|7.597
|24,00
|
|Yarım
|3.674
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,20
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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