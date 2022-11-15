Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.11.2022 08:31
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2022
Açıklamalar

2022/3 .Geçici Vergi 
 
 
 
 
 
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079913


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:104.570
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 26,06 55.396.742 % 0,00  
KRPLS 10,56 227.950.332 % 0,00  
PCILT 24,68 32.981.113 % 0,00  
KMPUR 137,80 137.203.177 % 0,00  
SMRTG 117,10 159.672.718 % 0,00  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5853 18,5965 % -0,04  
Euro 19,2115 19,2346 % 0,07  
Sterlin 21,8407 21,9502 % 0,17  
Frank 19,6239 19,7422 % -0,13  
Riyal 4,9333 4,9580 % -0,03  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -0,93  
Altın Gr. 1.058 1.059 -1,55  
Cumhuriyet 7.115 7.121 18,00  
Tam 6.986 7.130 -4,00  
Yarım 3.393 3.486 -2,00  
Çeyrek 1.696 1.742 -1,00  
Gümüş.Ons 22,02 22,05 0,06  
Gümüş Gr. 13,15 13,17 0,01  
B. Petrol 92,75 92,75 -0,39  
Seans Raporu 18:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru