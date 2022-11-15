***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2022 08:31
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2022
Açıklamalar
2022/3 .Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079913
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,5965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.058,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|PCILT
|24,68
|32.981.113
|% 0,00
|
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|PCILT
|24,68
|32.981.113
|% 0,00
|
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5965
|% -0,04
|
|Euro
|19,2115
|19,2346
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,8407
|21,9502
|% 0,17
|
|Frank
|19,6239
|19,7422
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% -0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.986
|7.130
|-4,00
|
|Yarım
|3.393
|3.486
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.742
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-0,39
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN