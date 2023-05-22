***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi22/05/2023Açıklamalar2023/1 .Geçici VergiBeyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023 - 31.03.2023dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152757BIST