***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım TablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ORMA, TREORMA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ORMA, TREORMA00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirmiş ve 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na kar payı dağıtılmaması hususunun teklif olarak götürülmesineToplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.497.588,42Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiya