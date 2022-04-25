***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 16:52
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORMA, TREORMA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORMA, TREORMA00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirmiş ve 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na kar payı dağıtılmaması hususunun teklif olarak götürülmesine
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.497.588,42
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiya