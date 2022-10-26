***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin süresi 31/08/2022 tarihinde sona erdiğinden üyesi bulunduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası (TASİS) ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (AĞAÇ-İŞ) arasında yapılacak olan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 16.11.2022 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074327BIST