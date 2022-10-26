***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 16:16
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin süresi 31/08/2022 tarihinde sona erdiğinden üyesi bulunduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası (TASİS) ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (AĞAÇ-İŞ) arasında yapılacak olan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 16.11.2022 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074327
BIST
17:313.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,34
|Açılış
|: 3.990
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|Önceki Kapanış
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4.016
En Düşük
3.959
17:3118,6086
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,6350
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5292
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|Açılış
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1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:31
|HEDEF
|11,00
|49.710.455
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|23.173.317
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.274.429
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.086.391
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|60.097.224
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|ACSEL
|58,85
|71.425.563
|% -5,08
|
|ALKA
|37,54
|301.711.394
|% -4,96
|
|THYAO
|100,10
|4.715.941.405
|% -0,40
|
|AKBNK
|15,77
|3.149.167.505
|% 1,61
|
|ASELS
|32,82
|2.821.148.548
|% 2,88
|
|TUPRS
|367,00
|2.363.021.507
|% -2,00
|
|SISE
|33,58
|2.300.829.718
|% -0,71
|
|EKGYO
|4,56
|1.752.673.473
|% 0,66
|
|TSKB
|3,11
|1.056.638.617
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,10
|709.470.207
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,77
|3.149.167.505
|% 1,61
|
|ODAS
|8,02
|1.518.319.813
|% 4,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6086
|% 0,03
|
|Euro
|18,6659
|18,6722
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4699
|21,5776
|% 0,90
|
|Frank
|18,7267
|18,8395
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|13,15
|
|Altın Gr.
|998
|999
|9,74
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.711
|6.785
|27,00
|
|Yarım
|3.270
|3.314
|13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.660
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,17
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,20
|