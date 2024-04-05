***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaMevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan 41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL27892238618 TC kimlik numaralı Sn. Nazlı Asuman ESİN23308487274 TC kimlik numaralı Sn. Çetin BOZCU36587144738 TC kimlik numaralı Sn. Ummuhan Binhan KESİCİ21893102398 TC kimlik numaralı Sn. Ömer ÇİVRİLYönetim kurulu üye adayları olarak, 2026 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268918BIST