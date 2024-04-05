***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 20:21
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan 41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL
27892238618 TC kimlik numaralı Sn. Nazlı Asuman ESİN
23308487274 TC kimlik numaralı Sn. Çetin BOZCU
36587144738 TC kimlik numaralı Sn. Ummuhan Binhan KESİCİ
21893102398 TC kimlik numaralı Sn. Ömer ÇİVRİL
Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2026 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268918
BIST