***ORMA* *SAFKR* *DOKTA* *NUHCM* *MERIT* *UZERB* *GOLTS* *YBTAS* *TUPRS* *BTCIM* *PETKM* *BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***ORMA******SAFKR******DOKTA******NUHCM******MERIT******UZERB******GOLTS******YBTAS******TUPRS******BTCIM******PETKM******BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRKO, BTCIM, DOKTA, GOLTS, MERIT, NUHCM, ORMA, PETKM, SAFKR, TUPRS, UZERB, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BRKO 1 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SÜLEYMAN MUTLU 1.643,620BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E SELDAĞ ŞANLI 44,167DOKTA 3 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E METİN AKDURAK 183,184DOKTA 4 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E METİN AKDURAK 249,107GOLTS 5 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL MESUT KARAKAYA 1.318,675MERIT 6 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E MAİDE SERPİL HACENTMENT 255,000MERIT 7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E İHSAN FEYZİ IŞIKSU 637,500NUHCM 8 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E İSMAİL KAYA 6.300,000ORMA 9 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E SIDDIKA TÜLİN KOÇOĞLU 5.866,670PETKM 10 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E METİN AKDURAK 434,466SAFKR 11 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAMİ EVKURAN 335.000,000TUPRS 12 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E METİN AKDURAK 40,745UZERB 13 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. E SEVİM BAYÜLGEN 570,370YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÜZİN AKTAŞ 4,200YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÜZİN AKTAŞ 7,000YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞERİFE TUNÇER 0,840(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907489BIST