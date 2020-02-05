***ORMA* *SAFKR* *HALKB* *NUHCM* *EREGL* *YBTAS* *BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******SAFKR******HALKB******NUHCM******EREGL******YBTAS******BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRKO, EREGL, HALKB, NUHCM, ORMA, SAFKR, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E TÜLAY ARKAN 3.900,000EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E KADIR TAN 532,306HALKB 3 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. E T HALK BANKASI PERSONELI YARDIMLASMA VAKFI 854,000NUHCM 4 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E MUSTAFA AKIS 1.254,500ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E MEHMET YARAR 2.012,735SAFKR 6 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULCABBAR ERBAKAN 35.250,000SAFKR 7 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ABDI MERTTÜRK 2.370.033,750SAFKR 8 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ALI SAMI EVKURAN 352.499,990SAFKR 9 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ERDOGAN ERDIL 352.499,990SAFKR 10 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET EMIN ALTINOVA 344.216,240SAFKR 11 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA TOGAN TOPRAK 70.500,000YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDULMUHSIN DEMIRCI 1,680YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDULMUHSIN DEMIRCI 2,800YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FARUK ÇOBAN 1,600YBTAS 15 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FARUK ÇOBAN 4,373(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817205BIST