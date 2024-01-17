***ORX* *ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ORX******ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ORX]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29.maddesinin 2.fıkrasına istinaden, 2024 yılı içerisinde şirketimizin kurucusu olduğu tüm Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili olarak fon portföyüne alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için ve portföyünde değerleme yapılması gereken gayrimenkul varlıkları için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 08/01/2024 tarih ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Sözkonusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241025BIST