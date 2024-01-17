Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORX* *ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.01.2024 12:30
***ORX* *ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ORX******ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ORX]
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29.maddesinin 2.fıkrasına istinaden, 2024 yılı içerisinde şirketimizin kurucusu olduğu tüm Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili olarak fon portföyüne alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için ve portföyünde değerleme yapılması gereken gayrimenkul varlıkları için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 08/01/2024 tarih ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Sözkonusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241025


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:068.029
Değişim :  -0,05% |  -3,65
Açılış :  7.999  
Önceki Kapanış :  8.032  
En Düşük
7.983 En Yüksek
8.053
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 1.626.975.704 % 10,00  
KFEIN 74,25 53.635.379 % 10,00  
YAYLA 8,69 75.436.881 % 10,00  
KBORU 85,30 515.178.865 % 9,99  
AYCES 924,50 142.445.318 % 9,99  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Dolar 30,1329 30,1416 % 0,13  
Euro 32,7869 32,8011 % 0,13  
Sterlin 38,0695 38,2605 % 0,42  
Frank 34,7196 34,9288 % -0,25  
Riyal 8,0156 8,0558 % 0,17  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 894,58 896,22 % 0,66  
Paladyum 934,73 937,57 % 0,66  
Brent Pet. 76,78 76,78 % 0,66  
Altın Ons 2.026,63 2.026,95 % 0,66  
Seans Raporu 16:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru