***ORX* *ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.01.2024 12:30
***ORX******ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29.maddesinin 2.fıkrasına istinaden, 2024 yılı içerisinde şirketimizin kurucusu olduğu tüm Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili olarak fon portföyüne alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için ve portföyünde değerleme yapılması gereken gayrimenkul varlıkları için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 08/01/2024 tarih ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Sözkonusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241025
BIST
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16:068.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,65
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
16:0630,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0391
|Açılış
|: 30,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
16:0632,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0411
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
16:061.964,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.963,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MEGMT
|39,82
|1.626.975.704
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.635.379
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|75.436.881
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|515.178.865
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.445.318
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,80
|29.023.024
|% -32,12
|
|SEKUR
|27,00
|9.643.287
|% -8,47
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,29
|36.437.804
|% -6,14
|
|AGROT
|15,30
|232.973.755
|% -5,56
|
|THYAO
|253,50
|6.078.221.148
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|AKBNK
|41,92
|2.426.103.722
|% 0,29
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|EREGL
|43,60
|2.095.399.665
|% -1,58
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|EKGYO
|8,57
|1.421.251.863
|% 2,15
|
|SKBNK
|5,17
|544.643.837
|% -0,58
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|AKFGY
|1,88
|121.803.321
|% -1,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1329
|30,1416
|% 0,13
|
|Euro
|32,7869
|32,8011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,0695
|38,2605
|% 0,42
|
|Frank
|34,7196
|34,9288
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0156
|8,0558
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,58
|896,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,73
|937,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,78
|76,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,63
|2.026,95
|% 0,66
|