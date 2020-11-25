***OSC* *OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.11.2020 13:26
***OSC******OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OSC, OOK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 26/11/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Osmanlı Portföy Avrasya Serbest (Döviz)Fon
OSC
Osmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz) Fon
OOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889918
BIST
14:051.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
14:057,9597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
14:059,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
14:05462,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,60
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BURVA
|62,70
|6.042.526
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.487.846
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.759.197
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.993.638
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,90
|14.379.686
|% -8,65
|
|THYAO
|12,18
|2.936.976.602
|% 2,96
|
|KRDMD
|5,14
|2.313.819.740
|% 4,47
|
|GARAN
|9,21
|1.795.761.123
|% 1,77
|
|TUPRS
|93,40
|890.106.522
|% 3,66
|
|SISE
|7,09
|828.568.596
|% 0,85
|
|KRDMD
|5,14
|2.313.819.740
|% 4,47
|
|TSKB
|2,76
|802.524.984
|% 5,75
|
|THYAO
|12,18
|2.936.976.602
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,13
|510.134.502
|% 0,47
|
|GARAN
|9,21
|1.795.761.123
|% 1,77
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9555
|7,9597
|% -0,57
|
|Euro
|9,4569
|9,4631
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,5602
|10,6131
|% -0,97
|
|Frank
|8,6871
|8,7394
|% -0,72
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% -0,63
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,82
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.145
|6,16
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|2,98
|
|Çeyrek
|743
|761
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|0,71
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, SAHOL
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, PGSUS, KRDMD
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 98 artarak (% 1.34 ) 1, 205
-
14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, MARKA, INTEM, POLTK, QNBFL, CLEBI, TDGYO, SNKRN, CMBTN, ERBOS
-
14:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KENT, SANFM, IZTAR, SERVE