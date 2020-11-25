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***OSC* *OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.11.2020 13:26



***OSC******OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OSC, OOK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Osmanlı  Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 26/11/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.     İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Osmanlı Portföy Avrasya Serbest  (Döviz)Fon
    OSC

    Osmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz)  Fon
    OOK





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889918


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Gümüş.Ons 23,35 23,38 0,11  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,00  
B. Petrol 48,49 48,49 0,71  
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