***OSC* *OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***OSC******OOK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [OSC, OOK]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 26/11/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUOsmanlı Portföy Avrasya Serbest (Döviz)FonOSCOsmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz) FonOOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889918BIST