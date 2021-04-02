***OSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.04.2021 15:45
***OSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [OSF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 05/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI OSF Osmanlı Portföy Balkan Serbest Fon Neo Portföy Balkan Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922892
BIST
17:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:088,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1424
En Düşük
7,9826
17:089,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:08452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.135.712
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.174.483
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.281.743
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|785.487.818
|% 2,24
|
|SASA
|47,24
|697.654.500
|% -0,13
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|334.061.898
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,00
|584.626.732
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|132.781.018
|% -1,63
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1307
|8,1402
|% 0,43
|
|Euro
|9,5675
|9,5851
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1811
|11,2372
|% -0,01
|
|Frank
|8,5746
|8,6263
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|