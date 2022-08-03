***OSL* *OUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***OSL******OUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [OUB, OSL]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektirFon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıOUBOsmanlı Portföy Üçüncü Serbest FonOsmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) FonOSLOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051554BIST