***OSL* *OUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.08.2022 17:33
***OSL******OUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OUB, OSL]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
OUB
Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon
Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
OSL
Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051554
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.016,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9687
|% 0,13
|
|Euro
|18,2438
|18,2671
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7497
|21,8588
|% 0,01
|
|Frank
|18,5868
|18,6988
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.807
|6.889
|33,00
|
|Yarım
|3.317
|3.368
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|97,36
|97,36
|-3,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA