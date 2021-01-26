***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMEN27.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaOSMANLI MENKUL OSMEN 0,0753049 0,0640091Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904469BIST