***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [OSMEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Menkul'un çıkarılmış sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 06.05.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 20.431.259, fiili dolaşımdaki pay oranı %30 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934703BIST