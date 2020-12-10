***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:52
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892606
BIST
11:011.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:017,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8602
En Düşük
7,8188
11:019,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5147
En Düşük
9,4454
11:01463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,78
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler10:59
|INFO
|7,90
|8
|% 37,63
|
|EUKYO
|4,07
|1.958.253
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.666.960
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|BOSSA
|15,77
|32.447.665
|% 9,97
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,65
|210.182.118
|% -5,02
|
|OSMEN
|23,28
|1.056.920
|% -4,98
|
|ADESE
|2,88
|31.693.778
|% -4,64
|
|TKNSA
|13,50
|20.694.930
|% -4,32
|
|PETKM
|4,81
|660.171.474
|% 1,48
|
|KRDMD
|5,25
|626.366.590
|% 3,14
|
|ODAS
|3,79
|448.131.962
|% 2,43
|
|SISE
|7,13
|433.614.630
|% 1,42
|
|GARAN
|9,28
|324.541.227
|% 0,00
|
|PETKM
|4,81
|660.171.474
|% 1,48
|
|KRDMD
|5,25
|626.366.590
|% 3,14
|
|ODAS
|3,79
|448.131.962
|% 2,43
|
|DOHOL
|3,02
|303.475.848
|% -3,21
|
|ITTFH
|2,65
|210.182.118
|% -5,02
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8524
|7,8577
|% 0,43
|
|Euro
|9,5076
|9,5099
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,4176
|10,4698
|% -0,25
|
|Frank
|8,7940
|8,8470
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% 0,39
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,68
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|48,90
|48,90
|0,04
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