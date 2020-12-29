***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 10:15
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895328
BIST
11:361.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:367,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:369,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:36448,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 448,32
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ARZUM
|24,86
|21.936.961
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|3.541.159
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|57.168.142
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.653.877
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,60
|6.035.527
|% -6,80
|
|BRYAT
|471,90
|118.226.135
|% -6,09
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|KONTR
|21,68
|32.327.827
|% -5,08
|
|GUBRF
|73,90
|1.021.639.477
|% 4,97
|
|THYAO
|12,93
|535.303.370
|% 2,46
|
|SASA
|21,40
|486.429.122
|% 9,86
|
|KARTN
|106,00
|479.844.528
|% 2,51
|
|KARSN
|3,31
|444.485.024
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|444.485.024
|% 5,41
|
|SKBNK
|1,54
|150.786.866
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,54
|196.124.348
|% 3,67
|
|KRDMD
|5,60
|290.724.797
|% -0,18
|
|TSKB
|1,81
|80.163.117
|% -1,09
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4084
|7,4144
|% -0,32
|
|Euro
|9,0772
|9,0852
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9853
|10,0354
|% 0,20
|
|Frank
|8,3334
|8,3836
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,35
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
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