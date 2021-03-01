***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 12:52
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913880
BIST
14:101.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 33,71
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:107,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1562
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:108,7652
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2042
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:10407,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,59
|Açılış
|: 407,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,62
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KONYA
|1.280,40
|45.202.777
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.612.713
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.320.325
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.751.509
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,53
|1.601.147.648
|% 5,61
|
|THYAO
|13,88
|1.107.034.566
|% 2,89
|
|GARAN
|9,00
|854.244.171
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|729.530.428
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,30
|500.990.724
|% 3,13
|
|SISE
|7,53
|1.601.147.648
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|310.367.711
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|854.244.171
|% 0,90
|
|THYAO
|13,88
|1.107.034.566
|% 2,89
|
|IHLAS
|0,92
|72.772.460
|% 4,55
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2644
|7,2687
|% -2,10
|
|Euro
|8,7547
|8,7652
|% -2,28
|
|Sterlin
|10,1084
|10,1591
|% -1,96
|
|Frank
|7,9148
|7,9625
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9300
|1,9396
|% -2,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,78
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|
Seans Raporu
14:10
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14:19XU030
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