***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:29
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927280
BIST
11:371.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,82
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:378,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:379,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:37452,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,71
|Açılış
|: 452,34
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:37
|MTRKS
|49,56
|4.914.370
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|727.868
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.512.915
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.519.063
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.954.702
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|337.953
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|ADESE
|2,42
|43.524.345
|% -9,70
|
|KOZAL
|112,30
|292.298.659
|% 0,36
|
|NTGAZ
|14,00
|236.639.810
|% -5,91
|
|EKGYO
|1,76
|226.770.564
|% -3,30
|
|HALKB
|4,35
|148.114.760
|% -2,47
|
|JANTS
|734,30
|140.185.025
|% -1,58
|
|EKGYO
|1,76
|226.770.564
|% -3,30
|
|ODAS
|3,46
|132.859.646
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,00
|30.919.962
|% -2,91
|
|ADESE
|2,42
|43.524.345
|% -9,70
|
|CEMAS
|1,11
|18.802.262
|% -2,63
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1394
|8,1438
|% -0,07
|
|Euro
|9,6930
|9,6995
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1638
|11,2197
|% -0,03
|
|Frank
|8,7671
|8,8199
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1645
|2,1753
|% -0,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,64
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,17
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
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11:51PINSU
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 398 adet işlem
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11:50TSGYO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 077, 436 adet işlem
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11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EKGYO, PGSUS
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11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 91 kaybederek (% -0.84 ) 1, 177
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, BJKAS, ORMA, MTRKS, TUREX, YAPRK, TKURU