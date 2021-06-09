***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 10:37
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941343
BIST
10:291.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:298,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:2910,4745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:29522,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,11
|Açılış
|: 522,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ATATP
|35,12
|49.083.501
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.765.994
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|83.584.957
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.452.998
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,85
|87.922.984
|% 9,35
|
|YESIL
|3,35
|9.169.227
|% -5,63
|
|METUR
|7,09
|2.842.151
|% -5,47
|
|RODRG
|18,01
|1.284.220
|% -4,30
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|YAPRK
|37,78
|803.166
|% -3,99
|
|THYAO
|14,47
|256.026.599
|% -0,07
|
|GARAN
|8,32
|143.070.057
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,80
|130.900.902
|% 0,65
|
|PGSUS
|83,85
|88.093.040
|% 1,33
|
|BMSCH
|5,85
|87.922.984
|% 9,35
|
|BOBET
|4,43
|83.584.957
|% 9,93
|
|THYAO
|14,47
|256.026.599
|% -0,07
|
|GARAN
|8,32
|143.070.057
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,26
|38.341.181
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,80
|130.900.902
|% 0,65
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5932
|8,5956
|% -0,11
|
|Euro
|10,4682
|10,4734
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1446
|12,2055
|% 0,01
|
|Frank
|9,5407
|9,5982
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2840
|2,2955
|% -0,16
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,97
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|