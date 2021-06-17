***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 14:01
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942818
BIST
14:211.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,46
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:218,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:2110,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:21499,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,59
|Açılış
|: 499,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
498,07
BIST En Aktif Hisseler14:21
|RODRG
|18,70
|2.782.222
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.526.873
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.974
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|15.862.116
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|158.711.573
|% -9,91
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,58
|45.846.518
|% -7,44
|
|THYAO
|14,59
|1.035.630.445
|% 1,89
|
|GARAN
|8,32
|605.565.053
|% -0,48
|
|BOBET
|5,59
|414.819.194
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,20
|377.140.188
|% -0,90
|
|BJKAS
|6,87
|360.362.198
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,20
|377.140.188
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,22
|213.563.998
|% -0,45
|
|BOBET
|5,59
|414.819.194
|% 2,76
|
|YESIL
|2,09
|158.711.573
|% -9,91
|
|GARAN
|8,32
|605.565.053
|% -0,48
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6409
|% 0,29
|
|Euro
|10,3234
|10,3309
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0109
|12,0711
|% -0,01
|
|Frank
|9,3998
|9,4564
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,26
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,97
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-75,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|-70,37
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-34,04
|
|Çeyrek
|798
|817
|-17,01
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|-0,36
|
Seans Raporu
14:21
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14:34IHGZT
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14:32YUNSA
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 071 adet işlem
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14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 94 kaybederek (% -0.39 ) 1, 536
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14:31XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
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14:31YAPRK
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 417 adet işlem