***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 15:03
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960400
BIST
15:071.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
15:078,4157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
15:079,8824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
15:07485,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler15:05
|GESAN
|27,34
|465.475.589
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|PENTA
|84,95
|7.983.777
|% 9,19
|
|BRLSM
|13,20
|717.800.250
|% 9,00
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|CASA
|102,00
|138.783
|% -5,20
|
|BRLSM
|13,20
|717.800.250
|% 9,00
|
|GESAN
|27,34
|465.475.589
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|GENIL
|15,52
|187.824.604
|% -2,33
|
|KOZAL
|105,10
|176.785.862
|% -0,94
|
|ODAS
|1,46
|165.578.322
|% 2,10
|
|BRLSM
|13,20
|717.800.250
|% 9,00
|
|PEKGY
|0,96
|21.294.173
|% 1,05
|
|GESAN
|27,34
|465.475.589
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,27
|31.207.234
|% 3,18
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4128
|8,4156
|% 0,22
|
|Euro
|9,8799
|9,8833
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,5061
|11,5638
|% 0,12
|
|Frank
|9,1630
|9,2182
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% 0,26
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,66
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-31,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-31,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-15,12
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,56
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,22
|