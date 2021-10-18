***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 10:13
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971173
BIST
13:001.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:009,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:0010,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0203
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:00526,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 526,38
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:59
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.811.880
|% 9,97
|
|MERIT
|31,74
|28.710.205
|% 8,92
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|AKFGY
|6,29
|31.781.517
|% 7,16
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|129.092.369
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|102.782.642
|% -8,81
|
|BAYRK
|8,42
|25.958.203
|% -5,50
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,82
|942.244.527
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|568.282.174
|% 2,02
|
|SISE
|8,16
|508.477.713
|% 1,24
|
|THYAO
|14,41
|438.012.105
|% -1,57
|
|TUPRS
|126,90
|419.967.277
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,33
|315.953.965
|% -0,85
|
|GARAN
|8,82
|942.244.527
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|568.282.174
|% 2,02
|
|TSKB
|1,20
|84.994.465
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|92.469.276
|% -1,38
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2877
|9,2905
|% 0,32
|
|Euro
|10,7575
|10,7620
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,7121
|12,7759
|% 0,14
|
|Frank
|9,9813
|10,0414
|% -0,12
|
|Riyal
|2,4679
|2,4803
|% 0,25
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-5,04
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|9,79
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|4,74
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,68
|