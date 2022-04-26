***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:51
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023842
BIST
17:132.437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -45,83
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.430
17:1314,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:1315,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0144
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:13907,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,30
|Açılış
|: 907,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ACSEL
|43,12
|68.406.960
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.253.892
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.374.297
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,77
|38.702.271
|% -9,13
|
|GSDDE
|4,04
|41.555.622
|% -8,39
|
|TSPOR
|5,93
|244.652.218
|% -8,20
|
|KGYO
|4,74
|21.490.918
|% -7,60
|
|THYAO
|39,48
|6.145.693.654
|% -0,30
|
|KRDMD
|14,80
|2.811.552.041
|% -1,73
|
|GARAN
|14,97
|1.844.853.479
|% 0,00
|
|EREGL
|33,54
|1.720.272.077
|% -2,78
|
|SISE
|17,74
|1.705.087.629
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,66
|1.133.129.411
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,99
|1.527.633.822
|% -2,73
|
|ODAS
|2,38
|625.175.082
|% -4,03
|
|KRDMD
|14,80
|2.811.552.041
|% -1,73
|
|TSKB
|1,92
|337.998.355
|% -3,52
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8027
|14,8077
|% 0,27
|
|Euro
|15,8081
|15,8174
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7021
|18,7959
|% -0,39
|
|Frank
|15,3800
|15,4726
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9353
|3,9550
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,55
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|36,96
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|17,88
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,21
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 6 kaybederek (% -2.03 ) 2, 725
-
17:25XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 83 altında . İşlem hacmi 40, 396.00 milyon TL de
-
17:20XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 78 altında . İşlem hacmi 39, 856.00 milyon TL de
-
17:20DURDO
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 338 adet işlem
-
17:19LIDFA
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 545, 433 adet işlem