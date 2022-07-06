***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 10:07
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041974
BIST
10:242.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,43
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.394
En Düşük
2.377
10:2417,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2096
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,1831
En Düşük
16,9505
10:2417,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1781
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6556
En Düşük
17,4096
10:24976,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,84
|Açılış
|: 976,68
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
977,41
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:22
|IZINV
|17,10
|3.485.879
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|POLHO
|4,37
|15.646.525
|% 6,33
|
|ULUSE
|190,00
|1.073.416
|% -8,21
|
|KZBGY
|84,35
|680.313
|% -5,75
|
|AKGRT
|2,59
|7.938.842
|% -5,47
|
|MRSHL
|183,50
|76.891
|% -4,97
|
|ARMDA
|131,00
|97.084
|% -3,53
|
|THYAO
|47,76
|643.502.877
|% 1,62
|
|TUPRS
|248,40
|236.222.905
|% -2,66
|
|HEKTS
|30,46
|152.321.562
|% -0,26
|
|KOZAL
|196,00
|142.495.365
|% 1,08
|
|EREGL
|26,06
|142.006.320
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,82
|81.258.228
|% 1,08
|
|TSKB
|1,99
|43.869.770
|% 2,58
|
|ODAS
|2,79
|50.306.968
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,19
|71.849.794
|% 0,48
|
|KARSN
|6,52
|100.618.124
|% 2,52
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1716
|17,1856
|% 1,25
|
|Euro
|17,4900
|17,5000
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,4771
|20,5798
|% 1,24
|
|Frank
|17,6492
|17,7555
|% 1,16
|
|Riyal
|4,5594
|4,5823
|% 1,18
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|5,09
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,01
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.535
|6.640
|38,00
|
|Yarım
|3.199
|3.247
|19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,08
|
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