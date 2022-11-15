***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 14:44
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080087
BIST
17:374.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 80,57
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:3718,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:3719,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1396
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:371.060,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.060,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GLCVY
|26,40
|55.001.901
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|350.560.444
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.420.453
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.440.085
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.079.087.092
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|189.170.826
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|996.245.244
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,95
|181.576.302
|% -7,43
|
|THYAO
|109,50
|8.920.770.285
|% -0,18
|
|EREGL
|37,80
|8.355.593.796
|% 1,23
|
|ODAS
|12,28
|5.718.043.157
|% 3,28
|
|ASELS
|41,24
|5.462.125.154
|% -1,10
|
|AKBNK
|15,87
|4.687.583.304
|% 4,20
|
|ODAS
|12,28
|5.718.043.157
|% 3,28
|
|ISCTR
|9,55
|4.264.833.421
|% 3,13
|
|YKBNK
|10,47
|4.487.468.648
|% 6,73
|
|SKBNK
|2,31
|945.202.797
|% 0,00
|
|TSKB
|3,22
|1.298.383.578
|% 1,26
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6192
|% 0,08
|
|Euro
|19,3474
|19,3573
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,1633
|22,2744
|% 1,65
|
|Frank
|19,6271
|19,7453
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,94
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.042
|7.163
|29,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-1,05
|
Seans Raporu
17:37
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