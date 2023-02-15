***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:01
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113384
BIST
11:534.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,68%
|| 435,94
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.941
En Düşük
4.505
11:5318,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5320,2274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:531.111,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,85
|Açılış
|: 1.111,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KRDMD
|17,49
|382.013.160
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.051.170
|% 10,00
|
|MRSHL
|494,00
|21.200.630
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.454.066
|% 10,00
|
|KONYA
|3.260,90
|12.580.552
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|YBTAS
|83.963,40
|251.890
|% -4,37
|
|THYAO
|139,90
|2.720.317.293
|% 9,98
|
|EREGL
|41,32
|1.209.244.362
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,60
|1.170.122.468
|% 9,79
|
|SISE
|42,70
|1.021.997.883
|% 9,99
|
|FROTO
|539,00
|700.963.449
|% 9,87
|
|YKBNK
|8,92
|620.105.035
|% 9,72
|
|EKGYO
|7,20
|407.710.066
|% 9,92
|
|SKBNK
|2,56
|122.210.905
|% 9,40
|
|ALBRK
|3,44
|157.436.396
|% 8,86
|
|PETKM
|15,49
|620.780.733
|% 9,94
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8465
|18,8493
|% 0,08
|
|Euro
|20,2049
|20,2094
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7331
|22,8471
|% -0,57
|
|Frank
|20,3278
|20,4502
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,50
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.561
|7.624
|-94,00
|
|Yarım
|3.694
|3.731
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,05
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, SISE
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, AKSEN, DIRIT, BUCIM, ITTFH, SEYKM, KUYAS, HALKB, VESTL, KONTR
-
12:03
ZGOLD, LIDER, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında