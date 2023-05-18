***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 15:18
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152329
BIST
15:304.541
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -120,34
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3019,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0340
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3021,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0704
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:301.254,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.254,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.951.735
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|100.004.495
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.080.771
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,26
|71.855.046
|% -8,37
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|THYAO
|133,80
|4.125.192.887
|% -2,41
|
|KCHOL
|78,75
|2.069.749.356
|% -2,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|EKGYO
|6,16
|1.612.532.740
|% -3,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|YKBNK
|9,16
|1.462.208.830
|% -2,14
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|DOHOL
|8,45
|608.027.170
|% 3,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7845
|19,7920
|% 0,18
|
|Euro
|21,3594
|21,3668
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,5461
|24,6692
|% -0,18
|
|Frank
|21,8926
|22,0245
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2611
|5,2874
|% 0,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|2,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.453
|4.566
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.276
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-0,23
|
Seans Raporu
15:28
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15:43SANFM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 887 adet işlem
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15:42KOZAL
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 953, 745 adet işlem
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
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15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
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15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de