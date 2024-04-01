***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:29
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264934
BIST
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16:069.103
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -39,33
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0631,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,4320
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0634,5116
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,5254
|Açılış
|: 34,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:062.317,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,02
|Açılış
|: 2.317,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:06
|AKENR
|13,97
|1.002.643.476
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.320.842
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|105.204.756
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.726.544
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.547.124
|% -9,99
|
|THYAO
|300,25
|8.810.299.613
|% 0,84
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|TUPRS
|178,40
|3.256.089.827
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.551.627.575
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|ZOREN
|5,92
|1.721.613.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|9,33
|2.423.113.262
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|PETKM
|19,13
|1.534.659.274
|% -3,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9528
|31,9664
|% -1,33
|
|Euro
|34,4622
|34,5116
|% -1,50
|
|Sterlin
|39,7496
|39,9488
|% -4,14
|
|Frank
|34,9341
|35,1092
|% -4,08
|
|Riyal
|8,4045
|8,4466
|% -3,97
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 51 kaybederek (% -0.30 ) 8, 050
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, AKENR, DOGUB, SELVA, DITAS, ISATR, ODINE, ISGSY
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16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, SODSN, BASCM, PEKGY, ORMA, EKIZ, VRGYO, CMENT, UFUK
-
16:21
DOGUB, FENER, IZINV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21
NUHCM, OZKGY, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında