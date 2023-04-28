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***OSMEN* *EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

28.04.2023 09:20
***OSMEN* *EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***OSMEN******EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [EGEEN, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 69 TL Teorik Fiyat: 4611 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2876627  TL Teorik Fiyat: 70,962 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142595


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 13,98 9.491.987 % 9,99  
AVHOL 16,21 12.000.761 % 9,97  
GRTRK 23,40 1.056.182 % 9,96  
EUPWR 71,80 312.683.328 % 9,95  
EGSER 28,08 12.200.094 % 9,95  
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10:37 Alış Satış %  
Dolar 19,4511 19,4562 % 0,16  
Euro 21,4089 21,4305 % 0,13  
Sterlin 24,2168 24,3382 % -0,03  
Frank 21,6536 21,7841 % 0,02  
Riyal 5,1710 5,1969 % 0,07  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.982 -5,40  
Altın Gr. 1.240 1.240 -2,19  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.025 9.220 -62,00  
Yarım 4.405 4.508 -30,00  
Çeyrek 2.209 2.268 -11,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,03  
Gümüş Gr. 15,57 15,59 -0,01  
B. Petrol 78,46 78,46 0,24  
Seans Raporu 10:37
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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