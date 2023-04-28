***OSMEN* *EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2023 09:20
***OSMEN******EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGEEN, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 69 TL Teorik Fiyat: 4611 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2876627 TL Teorik Fiyat: 70,962 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142595
BIST
10:394.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -40,67
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
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4.809
En Düşük
4.748
10:3919,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3921,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
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21,7427
En Düşük
21,3541
10:391.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.239,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,46
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2168
|24,3382
|% -0,03
|
|Frank
|21,6536
|21,7841
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.025
|9.220
|-62,00
|
|Yarım
|4.405
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.268
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|