***OSMEN* *EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.07.2020 09:06
***OSMEN******EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGGUB, OSMEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,05 TL Teorik Fiyat: 102,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0201811 TL Teorik Fiyat: 15,14 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861924
BIST
11:101.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:106,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:108,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:10425,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 425,97
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.517.943
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.396.448
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.735.049
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.810.491
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|355.816.208
|% 0,43
|
|ASELS
|35,26
|328.649.187
|% 0,51
|
|SISE
|6,37
|250.902.777
|% -1,39
|
|SASA
|14,10
|182.829.838
|% 2,92
|
|GARAN
|7,90
|159.809.330
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,34
|355.816.208
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,95
|79.561.874
|% 4,40
|
|IHLGM
|1,79
|102.688.900
|% 1,13
|
|IHYAY
|1,38
|72.416.152
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|137.124.180
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7582
|8,8021
|% 0,26
|
|Frank
|7,4226
|7,4673
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|38,14
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.799
|75,70
|
|Tam
|2.858
|2.875
|79,80
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|38,00
|
|Çeyrek
|696
|703
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,23
|
Seans Raporu
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11:23KLMSN
Yüzde 6.41 oranında artışla 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 819 adet işlem
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11:22TATGD
Yüzde 4.07 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 545 adet işlem
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11:21BRSAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 608 adet işlem
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11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.42 ) 1, 354
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11:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, MRDIN