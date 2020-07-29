***OSMEN* *EGGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
29.07.2020 16:58
***OSMEN******EGGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EGGUB, OSMEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. TRAEGGUB91E8 EGGUB Nakit Temettü Ödeme 89,25 105 29/07/2020 TRY
PAY SENEDİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREOSMK00022 OSMEN Nakit Temettü Ödeme 1,71539 2,01811 29/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863445
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0635
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0026
En Düşük
6,9132
18:058,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1074
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0111
|9,0562
|% 0,83
|
|Frank
|7,5879
|7,6336
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,32
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|734
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
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|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
|
Seans Raporu
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