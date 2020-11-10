***OSMEN* *EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
10.11.2020 13:47
***OSMEN******EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [EUYO, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EURO YAT. ORT. 87 11/11/2020
OSMANLI MENKUL 26 11/11/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887745
BIST
13:441.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:448,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2535
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:449,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2670
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:44498,42
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 15,41
|Açılış
|: 498,42
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:42
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.745.068
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.552.983
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.414.553
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,28
|2.956.164.827
|% 5,62
|
|GARAN
|7,53
|1.671.575.160
|% 0,67
|
|TCELL
|15,44
|1.124.395.261
|% -5,62
|
|PGSUS
|52,00
|1.057.490.738
|% 7,04
|
|TUPRS
|84,00
|791.570.835
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,87
|509.903.081
|% 1,08
|
|THYAO
|11,28
|2.956.164.827
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,46
|608.667.780
|% -0,40
|
|GARAN
|7,53
|1.671.575.160
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,61
|625.083.091
|% 3,74
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2905
|8,3010
|% 3,09
|
|Euro
|9,7707
|9,7811
|% 2,79
|
|Sterlin
|10,9204
|10,9752
|% 3,37
|
|Frank
|8,9887
|9,0429
|% 2,42
|
|Riyal
|2,1994
|2,2104
|% 2,73
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|5,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|15,92
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.292
|3.377
|30,91
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,95
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,47
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,63
|