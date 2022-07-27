***OSMEN* *LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.07.2022 09:15
***OSMEN******LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [LIDER, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E Pay Başına Brüt Temettü 0,327632 TL Teorik Fiyat: 23,772 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü 0,0958875 TL Teorik Fiyat: 23,744 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047932
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
0
En Düşük
0
18:0517,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
18:05988,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,38
|Açılış
|: 988,36
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|24,10
|42.070.355
|% 1,38
|
|OSMEN
|23,84
|2.188.451
|% 0,40
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% 0,00
|
|SUMAS
|72,50
|854.487
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% 0,00
|
|SUMAS
|72,50
|854.487
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,80
|13.502.558
|% 0,00
|
|TGSAS
|13,84
|3.452.133
|% 0,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|1.221.449.838
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,71
|1.061.122.075
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,35
|186.639.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8619
|17,8795
|% 0,12
|
|Euro
|18,1256
|18,1552
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,4754
|21,5831
|% 0,27
|
|Frank
|18,5111
|18,6226
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7436
|4,7674
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,83
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.655
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,45
|