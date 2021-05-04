***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.05.2021 14:06
***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.' nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 512.250.000 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod: TROSMK00022), Şirketin talebi üzerine 04.05.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934377
BIST
16:311.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:318,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:3110,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:31477,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 477,92
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LUKSK
|62,15
|3.925.626
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|RHEAG
|2,45
|2.193.048
|% 9,37
|
|CIMSA
|24,36
|193.380.733
|% 7,79
|
|DITAS
|16,47
|26.998.447
|% 7,72
|
|VAKFN
|19,17
|45.560.476
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.251
|% -9,89
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|EPLAS
|25,20
|636.967
|% -9,29
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|EREGL
|19,29
|687.638.320
|% -1,83
|
|KOZAL
|117,60
|667.251.170
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|565.138.872
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|191.394.906
|% 0,65
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|188.249.526
|% -0,48
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|185.934.739
|% 0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3427
|8,3452
|% 0,25
|
|Euro
|10,0066
|10,0388
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,5783
|11,6363
|% 0,48
|
|Frank
|9,1072
|9,1620
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2202
|2,2314
|% 0,36
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,01
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,68
|
Seans Raporu
16:31
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16:46ITTFH
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 833, 531 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 475
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16:45ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 45.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 851 adet işlem
-
16:43CIMSA
Yüzde 7.96 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 963, 487 adet işlem
-
16:42BUCIM
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 222, 856 adet işlem