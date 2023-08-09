***OSMEN* *OMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OSMEN******OMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMENİlgili Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Konu Paylar 84850Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 84.850 0,4068Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı 30 Şirket çalışanı / 84.850 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 49,95 TL - 54,34 TLToptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 111,72 TL - 171,02 TLİşlem Tarihi 10.08.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 20.857.759 TL'den 20.942.609 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 84.850 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 45.750 TL nominal değerli payın pay başına 49,95 TL fiyatla, 39.100 TL nominal değerli payın ise pay başına 54,34 TL fiyatla 30 Şirket çalışanına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182875BIST