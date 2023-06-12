***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 12.06.2023Ek AçıklamalarEsas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 sayılı yazısı ile onay verilmiş olup 12.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158009BIST