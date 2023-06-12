***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2023 16:01
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.06.2023
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 sayılı yazısı ile onay verilmiş olup 12.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158009
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2619
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,3184
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.487,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.397.923.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.421.559
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.071.984
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.868.937
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.024.875
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.596.935.042
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6423
|23,6491
|% 1,14
|
|Euro
|25,4450
|25,4712
|% 1,27
|
|Sterlin
|29,4948
|29,6427
|% 0,60
|
|Frank
|25,9165
|26,0727
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2874
|6,3189
|% 1,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,80
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.486
|12,01
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.832
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.416
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|-2,15
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem