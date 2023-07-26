***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
26.07.2023 11:11
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 20.857.759 TL'den 20.942.609 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 84.850 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2020 Yılı için 49,95 TL (45.750 Nominal), 2021 Yılı için 54,34 TL (39.100 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 27.07.2023 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılma işlemi ileri bir tarihe alındığından Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğüne olan başvurumuz geri çekilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175280
BIST
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14:036.605
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0326,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0329,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1718
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8942
En Düşük
29,6578
14:031.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GSDHO
|4,51
|451.819.512
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.598.089
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|473.688.495
|% -9,98
|
|YEOTK
|130,80
|1.011.019.623
|% -9,04
|
|GESAN
|84,00
|1.597.908.571
|% -8,15
|
|ADEL
|274,20
|129.154.525
|% -8,02
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,70
|3.755.989.700
|% -5,30
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|THYAO
|217,90
|2.618.093.250
|% 0,28
|
|EREGL
|37,48
|2.508.538.858
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|CANTE
|16,61
|2.413.822.048
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|ODAS
|10,26
|1.164.195.270
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,24
|950.847.855
|% 0,61
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7128
|34,8869
|% 0,28
|
|Frank
|31,1309
|31,3184
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 0,08
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.206
|34,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
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14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
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14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL