***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 20.857.759 TL'den 20.942.609 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 84.850 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2020 Yılı için 49,95 TL (45.750 Nominal), 2021 Yılı için 54,34 TL (39.100 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 27.07.2023 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılma işlemi ileri bir tarihe alındığından Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğüne olan başvurumuz geri çekilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175280BIST