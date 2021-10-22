***OSMEN* *VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.10.2021 16:50
***OSMEN******VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OSMEN, VESBE
25.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0734169 0,0624043
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE
17:171.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 27,97
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.484
En Düşük
1.454
17:179,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:1711,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1364
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:17559,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 14,13
|Açılış
|: 559,34
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MRSHL
|258,60
|16.278.578
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.930.586
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.274.425
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.915.040
|% 9,97
|
|MERIT
|23,96
|35.174.989
|% -9,17
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|FADE
|8,07
|247.624.628
|% -6,16
|
|IHYAY
|0,85
|13.582.965
|% -4,49
|
|GARAN
|9,17
|2.532.107.757
|% 2,00
|
|SISE
|8,57
|984.337.094
|% 2,51
|
|TUPRS
|139,90
|983.856.576
|% 2,64
|
|THYAO
|14,13
|974.867.549
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,60
|846.932.895
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,60
|846.932.895
|% 4,42
|
|GARAN
|9,17
|2.532.107.757
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,96
|339.670.402
|% 1,03
|
|SISE
|8,57
|984.337.094
|% 2,51
|
|AKBNK
|5,48
|618.292.616
|% 3,01
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5953
|9,5998
|% 1,05
|
|Euro
|11,1829
|11,1896
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,2056
|13,2718
|% 0,97
|
|Frank
|10,4547
|10,5177
|% 1,35
|
|Riyal
|2,5538
|2,5666
|% 1,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|28,47
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,51
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,27
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,82
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,26
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,27
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 18, 335.00 milyon TL de
-
17:27KARTN
Yüzde 5.66 oranında artışla 49.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 448, 756 adet işlem
-
17:26TEKTU
Yüzde 7.63 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 328, 144 adet işlem
-
17:24YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 957, 605 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, TCELL