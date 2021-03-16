***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSTIMİlgili Şirket Ünvanı OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 57.173.250Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 2.009.227,979Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 18.03.2021Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 19.03.2021Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 OSTİM-TR.pdfEK: 2 OSTİM-ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918442BIST