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***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

01.03.2021 09:27



***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

OSTIM.E %75 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,794 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913828


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DYOBY 14,52 13.049.672 % 10,00  
ITTFH 2,75 33.319.817 % 10,00  
TURGG 165,00 34.552.818 % 10,00  
KONYA 1.280,40 44.987.669 % 10,00  
INTEM 51,70 1.304.184 % 10,00  
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Frank 7,9576 8,0056 % -2,12  
Riyal 1,9382 1,9479 % -1,80  
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13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 19,55  
Altın Gr. 411 411 -1,54  
Cumhuriyet 2.737 2.778 -58,00  
Tam 2.720 2.789 -58,96  
Yarım 1.315 1.349 -28,52  
Çeyrek 659 674 -14,26  
Gümüş.Ons 26,84 26,87 0,31  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,02  
B. Petrol 65,27 65,27 0,84  
Seans Raporu 13:40
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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