***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.03.2021 09:09
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 2.009,227 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 19.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918930
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:057,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4600
18:058,9745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9483
18:05420,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 420,86
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4681
|7,4779
|% -0,23
|
|Euro
|8,9517
|8,9745
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4380
|10,4904
|% 0,04
|
|Frank
|8,0854
|8,1341
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|6,53
|
|Altın Gr.
|422
|422
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|67,60
|67,60
|-0,40
|