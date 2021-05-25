***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.05.2021 18:49
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/05/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ÜMİT AKAR
30410143
Tedbirin uygulanacağı son tarih 25/11/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938032
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0901
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1460
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3968
En Düşük
10,2454
18:05516,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,47
|Açılış
|: 516,83
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,89
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4699
|8,4791
|% 1,07
|
|Euro
|10,3680
|10,3968
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,9473
|12,0073
|% 0,91
|
|Frank
|9,4134
|9,4701
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2523
|2,2636
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|16,14
|
|Altın Gr.
|517
|517
|9,37
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
|
|B. Petrol
|68,58
|68,58
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem