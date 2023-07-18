***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.07.2023 18:16
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM.E) payında 19/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/08/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173229
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
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|Önceki Kapanış
|: 6.600
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6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,5879
|Açılış
|: 27,5000
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|Önceki Kapanış
|: 26,5500
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27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6724
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.709,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 54,82
|Açılış
|: 1.709,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
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1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9161
|26,9216
|% 2,23
|
|Euro
|30,2023
|30,2594
|% 2,27
|
|Sterlin
|34,9911
|35,1665
|% 1,96
|
|Frank
|31,2244
|31,4125
|% 2,43
|
|Riyal
|7,1538
|7,1897
|% 2,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|22,26
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|54,82
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.164
|11.451
|500,00
|
|Yarım
|5.582
|5.752
|251,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,64
|21,66
|0,62
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|1,29
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