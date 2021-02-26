***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
26.02.2021 18:14
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
İlgili Şirketler [OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
Referans Fiyat
1,346
Referans Alınacak Tarih
01/03/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913403
BIST
17:591.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,41
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
17:597,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1195
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
17:599,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
17:59416,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,22
|Açılış
|: 416,31
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TMPOL
|19,91
|12.918.809
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.306.847
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.668.041
|% 9,99
|
|BLCYT
|9,26
|73.722.134
|% 9,98
|
|PSDTC
|30,02
|38.160.304
|% 9,96
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|98.066.348
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|135.845.804
|% -9,91
|
|THYAO
|13,53
|2.401.661.121
|% 1,05
|
|KOZAL
|128,80
|1.796.649.337
|% 0,47
|
|GARAN
|8,88
|1.776.597.735
|% -2,20
|
|PETKM
|5,24
|1.258.640.270
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,25
|1.077.144.710
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,24
|882.743.295
|% -3,03
|
|TSKB
|1,65
|456.911.962
|% -4,07
|
|PETKM
|5,24
|1.258.640.270
|% -0,76
|
|KARSN
|4,01
|847.881.870
|% -5,20
|
|GARAN
|8,88
|1.776.597.735
|% -2,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4639
|7,4722
|% 1,63
|
|Euro
|9,0458
|9,0557
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,3163
|10,3681
|% 0,46
|
|Frank
|8,1606
|8,2098
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9706
|1,9804
|% 0,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-23,42
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-0,76
|