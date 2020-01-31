***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2020 17:30
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816273
BIST
17:51119.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -463,66
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
17:515,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
17:516,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6246
En Düşük
6,5781
17:51304,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,72
|Açılış
|: 304,74
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,77
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.516.496
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.217.659
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|685.449.600
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|PINSU
|3,06
|43.869.612
|% -9,73
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|OSMEN
|5,87
|123.128
|% -9,55
|
|SISE
|5,62
|2.885.407.912
|% 13,31
|
|THYAO
|13,74
|1.293.746.866
|% -0,65
|
|SODA
|6,77
|1.235.854.242
|% 4,48
|
|TRKCM
|4,03
|685.449.600
|% 19,94
|
|ASELS
|23,54
|488.851.176
|% -0,51
|
|SISE
|5,62
|2.885.407.912
|% 13,31
|
|ODAS
|2,12
|410.905.498
|% 4,43
|
|SODA
|6,77
|1.235.854.242
|% 4,48
|
|TRKCM
|4,03
|685.449.600
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,91
|289.516.717
|% 4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8407
|7,8800
|% 0,52
|
|Frank
|6,1714
|6,2085
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5894
|1,5973
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,28
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|56,66
|56,66
|-0,67
|
Seans Raporu
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17:56XU050
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