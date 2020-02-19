***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:36
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820024
BIST
12:28119.791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 217,07
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:286,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:286,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:28313,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,97
|Açılış
|: 313,66
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,30
|241.760.542
|% 12,24
|
|TSPOR
|7,14
|323.271.389
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|ISYAT
|2,60
|78.378.108
|% 9,24
|
|VERTU
|6,60
|22.161.889
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,58
|4.073.944
|% -8,83
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,59
|512.201.161
|% 1,41
|
|ASELS
|29,28
|436.607.857
|% 0,34
|
|THYAO
|14,94
|434.030.513
|% -0,60
|
|TSPOR
|7,14
|323.271.389
|% 10,02
|
|BJKAS
|3,30
|241.760.542
|% 12,24
|
|GSRAY
|3,59
|512.201.161
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,33
|171.049.793
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,94
|212.197.216
|% -2,51
|
|ODAS
|2,30
|213.217.272
|% 0,88
|
|ISGYO
|1,97
|177.952.743
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8487
|7,8880
|% -0,19
|
|Frank
|6,1423
|6,1793
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6125
|1,6206
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,79
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.082
|2.113
|22,00
|
|Tam
|2.070
|2.122
|21,11
|
|Yarım
|1.001
|1.026
|10,21
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,37
|